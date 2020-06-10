МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Расстригина Михаила Алексеевича от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе", — указывается в документе. Ранее в среду источник РИА Новости в министерстве сообщал, что Расстригин в ближайшее время оставит должность в связи с переходом на другую работу.

Собеседник агентства также отмечал, что перераспределения функционала Расстригина внутри министерства не планируется. В ведении замминистра департаменты конкуренции, энергоэффективности и экологии, государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, департамент развития секторов экономики.

Расстригин пришел в Минэкономразвития в 2017 году на должность помощника министра, впоследствии был назначен заместителем министра. До работы в министерстве возглавлял направление электроэнергетики аналитического департамента "ВТБ Капитала". Он неоднократно признавался международным журналом Institutional Investor лучшим аналитиком по сектору в России и в сегменте стран Европы, Африки и Ближнего Востока.

Ранее в связи с переходом на другую работу были освобождены от своих должностей два замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов и Вадим Живулин.