МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Наличные на кассе магазина можно снять более чем в 4 тысячах сельских торговых точек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к рассмотрению годового отчета Банка России за 2019 год.

"Идет проект о предоставлении банковских услуг в отделениях почты, сейчас этот проект охватывает более 26 тысяч населенных пунктов, и с начала прошлого года это число увеличилось более, чем на треть. Также развивается проект по выдаче наличных на кассах сельских магазинов, сейчас это более 4 тысяч точек", — сказала она.

В настоящее время услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах предоставляют ряд российский банков. Условия предоставления услуги у всех одинаковые: снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, обязательное условие — совершение покупки.