МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из России в январе-апреле 2020 года снизился на 35,2% в годовом выражении, до 21,7 тысячи штук, импорт — на 26,3% — до 66,1 тысячи единиц, следует из статистики ФТС.

Экспорт легковых машин в денежном выражении просел за отчетный период на 35,3%, до 297 миллионов долларов, следует из статистики. В апреле из России было вывезено 4,5 тысячи легковых машин на 50,8 миллиона долларов, что на 36,4% меньше в штуках и на 47,9% — в денежном выражении по сравнению с мартом 2020 года. Данные в годовом исчислении ФТС не приводит.

Экспорт грузовиков из России в январе-апреле снизился на 30,2% по сравнению с январем-апрелем 2019 года и составил 3,1 тысячи автомобилей, в денежном выражении снижение составило 12,1%, до 92,6 миллиона долларов. В апреле экспорт снизился на 12,5% по сравнению с мартом в штуках (900 машин) и в денежном выражении — на 30,9%, до 22,8 миллиона долларов, следует из данных торговой статистики.

Импорт легковых автомобилей в Россию за отчетный период просел на 26,3% в штуках и на 34% в деньгах в годовом выражении, до 66,1 тысячи машин на 1,622 миллиарда долларов соответственно. В апреле импорт легковых автомобилей снизился на 46,3% по сравнению с мартом — до 13,8 тысячи машин и упал на 57,8% в денежном выражении, до 273 миллионов долларов, сообщает ФТС.

Импорт грузовиков в январе-апреле снизился на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,8 тысячи машин. Снижение в денежном эквиваленте оказалось значительнее: на 52,7%, до 332,7 миллиона долларов. В апреле импорт грузовиков упал по отношению к марту на 59,4% в штуках и на 42,7% в деньгах, до 900 грузовиков на 56,7 миллиона долларов, говорится в торговой статистике.