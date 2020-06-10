МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. План поддержки IT-отрасли должен быть включен в национальный план по развитию экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Михаил Владимирович Мишустин уже сказал, что будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли. И я еще раз возвращаюсь к этому, это должно быть включено в общенациональный план. Мы так и договорились с председателем правительства, что мы его доработаем в ходе совещания с отраслями и внесем соответствующие поправки. Вот исхожу из того, что так и будет сделано", — сказал Путин по итогам совещания по связи и IT-индустрии.

Он также попросил провести работу над планом максимально оперативно и представить предложения на утверждение.

"Вновь повторю: смысл такого комплекса действий должен заключаться в том, чтобы в России были созданы действительно глобально конкурентные условия для работы IT-специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в стране", — отметил президент.

Он поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.

"Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному налоговому маневру… маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT", — сказал президент.

Расходы хозяйствующих субъектов на IT в 2020 году могут сократиться в среднем на 20%, также заявил президент РФ.

"Хочу воспользоваться тем, что выступал губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев — ред.)…, и вот что сказать, еще раз к этому вернуться, а именно, по оценке минэконом… связи, министр еще скажет об этом, в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационные, коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%", — сказал Путин, не уточнив, про какое министерство идет речь.

Как отметил президент, чтобы не допустить сбоев в работе отрасли, необходимо заместить возможное выпадающее финансирование за счет государственных заказов, либо заказов крупных компаний с госучастием. Глава государства отметил, что это важно, и обратил на это внимание правительства, руководителей госкомпаний и коллег в регионах.