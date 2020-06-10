10 июн — Dow Jones. Федеральное правительство США планирует профинансировать и начать решающие исследования трех экспериментальных вакцин от коронавируса этим летом, сообщил один из ведущих правительственных исследователей вакцин.

Как ожидается, эти исследования 3-й фазы будут включать в себя десятки тысяч пациентов в десятках населенных пунктов США. Об этом заявил в интервью Джон Маскола, директор центра по исследованиям вакцин в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний. Эта фаза исследований должна будет определить безопасность и эффективность вакцин и станет последней.

Первой, в июле, начнет тестироваться вакцина Moderna Inc. В августе за ней последует вакцина, совместно разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca PLC, а в сентябре – вакцина от Johnson&Johnson, добавил он.

Судя по этому графику, исследователи относительно быстро проводят свои вакцины через более ранние стадии тестирования, на которых проверяется безопасность этих вакцин и их способность вызывать желаемый иммунный ответ. Как минимум, это говорит о хорошем планировании.

"Мы хотим наилучшим образом использовать исследовательские ресурсы этой страны, чтобы получить ответ как можно скорее", — заявил Ларри Кори, специалист по вакцинам и инфекционным заболеваниям из Центра онкологических исследований Фреда Хатчинсона и член комитета, консультирующего Национальные институты здравоохранения (NIH) по вопросам проведения исследований вакцин от коронавируса.

Представитель Moderna подтвердил план проведения финансируемого NIH исследования вакцины компании. Представитель AstraZeneca во вторник вечером заявила, что недавний контракт компании с одним из регуляторов здравоохранения США предусматривает проведение крупного исследования, но не смогла подтвердить дату его начала. Представитель J&J отказался от комментариев.

Кроме того, Pfizer Inc., которая совместно с партнером BioNTech SE разработала одну из наиболее продвинутых потенциальных вакцин, может начать 3-ю фазу исследования уже в июле, сообщил информированный источник. В программе тестирования NIH Pfizer не участвует.

Многие потенциальные вакцины не прошли испытаний.

"Наше сообщество с большим оптимизмом относится к возможности разработки вакцины, однако мы уделяем очень большое внимание тому факту, что это должно быть доказано клиническими исследованиями", — заявил Маскола в ходе онлайн-дискуссии, проведенной Центром онкологических исследований Фреда Хатчинсона в пятницу.

В каждом исследовании вакцины, как ожидается, примет участие около 30 000 человек. Некоторые из них будут получать экспериментальную вакцину, а некоторые – плацебо, однако окончательное количество участников может варьироваться, заявил Маскола. Каждое исследование будет проводиться более чем в 50 населенных пунктах, прежде всего в США, но, возможно, и в других странах, отметил Кори.

По его словам, правительство может планировать аналогичные крупные исследования дополнительных вакцин от коронавируса, находящихся в стадии разработки, например, вакцины, разрабатываемые Sanofi SA и Merck&Co. Кори отметил, что планы тестирования других вакцин еще не готовы.

Тестирование на людях вакцины от AstraZeneca и оксфордского Института Дженнера уже началось, но результаты не публиковались. J&J ранее заявляла, что начнет тестирование на людях в сентябре.

Ученые надеются, что эти исследования дадут ответы в течение шести-восьми месяцев с момента их начала, сообщил Кори. Некоторые разработчики вакцин заявили, что их вакцины, возможно, станут доступны для экстренного применения раньше, возможно, уже этой осенью.

И хотя каждая из вакцин будет тестироваться в рамках отдельного исследования, компании координируют некоторые аспекты исследований, включая задействование одного и того же независимого комитета для мониторинга безопасности, отмети Кори. Это позволит исследователям лучше сопоставлять результативность вакцин и понимать, подходят ли те или иные вакцины некоторым группам населения лучше, чем другим группам, добавил он.

— Автор Peter Loftus, peter.loftus@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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