МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в мае замедлилась до 3,98% с 4,05% в апреле, сообщает Банк России.

"Оценка трендовой инфляции в мае 2020 года составила 3,98% после 4,05% в апреле. Оценка, рассчитанная на коротком 3-летнем временном интервале, также немного понизилась: до 3,46% с 3,54% в апреле", — говорится в материалах регулятора.

Он отмечает, что уменьшилось влияние временных факторов, ускоривших инфляцию в марте-апреле: ослабление рубля к концу первого квартала и всплеск спроса на продовольственные товары длительного хранения и непродовольственные товары первой необходимости.