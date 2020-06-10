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МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США заметно ухудшила прогнозы по ВВП и безработице в США на 2020 год, также понижен прогноз по инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по ВВП США на 2020 год ухудшен до падения на 6,5% с декабрьского прогноза роста на 2%. На 2021 год прогноз роста ВВП, наоборот, улучшен до 5% с 1,9%.

Прогноз по безработице на 2020 год ухудшен до 9,3% с декабрьских 3,5%, а на 2021 год — до 6,5% с 3,6%.

Прогноз по инфляции на текущий год понижен до 0,8% с 1,9%, на 2021 год — до 1,6% с 2%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2020 год снижен до 1% с 1,9%, а на 2021 год – до 1,5% с 2%.

В 2022 году ФРС ожидает роста экономики США на 3,5%, уровень инфляции и базовой инфляции оценивает в 1,7%. Безработицу в 2022 году регулятор ожидает на уровне 5,5%.

В долгосрочной перспективе ожидается, что рост ВВП США составит 1,8%, уровень безработицы — 4,1%, а инфляция — 2%.