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МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в мае сократился до 398,821 миллиарда долларов с 738,022 миллиарда в апреле, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 625 миллиардов долларов.

Годом ранее в мае в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 207,768 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в мае выросли на 30% в годовом выражении и составили 572,682 миллиарда долларов, доходы сократились на 25% — до 173,861 миллиарда долларов.