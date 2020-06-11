МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Размеры домохозяйств — группы людей, проживающих в одном жилом помещении, — в России сравнимы с США и Европой, в среднем это 2,6 человека. Однако в республиках Северного Кавказа этот показатель достигает 6 человек на один дом, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020.

"Среди субъектов Российской Федерации самый высокий средний размер домохозяйства отмечается в республиках Северо-Кавказского федерального округа (от 6,0 человека в Республике Ингушетия до 3,4 человека в Республике Северная Осетия-Алания), а также в Республике Тыва (3,4 человека). В этих регионах наблюдается высокая рождаемость и распространены домохозяйства, состоящие из нескольких супружеских пар и (или) нескольких поколений родственников", — рассказали в медиаофисе.

А самые низкие средние размеры домохозяйства — в Магаданской области (2,2 человека), а также в Ивановской, Смоленской, Ярославской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия, Камчатском крае и Чукотском автономном округе (2,3 человека).

Как пояснили в медиаофисе, как правило, домохозяйство образует одна супружеская пара с детьми или без них, с родственниками или без. Такой состав характерен для 65,9% российских домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Кроме того, 13,8% приходится на долю домохозяйств одиноких матерей с детьми; 1,7% — отцов с детьми; еще 5,6% составляют домохозяйства родителей-одиночек с родственниками и не родственниками; 3,3% — домохозяйства из двух и более супружеских пар с детьми и без детей, с прочими родственниками или не родственниками или без них. Прочие домохозяйства составляют 9,7% (как правило, бабушки с внуками, братья и (или) сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично объединяющие денежные средства для общего ведения хозяйства).

"Знание числа, размеров и структуры домохозяйств дает важную информацию для принятия решений в социальной сфере, в том числе для прогнозирования потребностей в социальной поддержке, оценке нагрузки на социальные институты", — объяснили эксперты.

Актуализированные данные о числе и структуре российских домохозяйств будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.