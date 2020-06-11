МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг рассказал, что в Кремле рассчитывают, что США не реализуют предложения о новых санкциях против Москвы.

По его словам, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений стран.

Напомним, что накануне в среду рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила доклад, где рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.

Документ разработан рабочей группой Республиканского исследовательского комитета. Это объединение, куда входят около 150 членов палаты представителей.

"Мы наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права и, конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать в общем американской политике", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, знакомы ли в Кремле с такими планами Соединенных Штатов.

"Это, конечно же, никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений. Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться", — добавил Песков.