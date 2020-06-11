КИЕВ, 11 июн /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал письмо о намерениях и меморандум экономической и финансовой политики в рамках новой 18-месячной программы stand-by на 5 миллиардов долларов, сообщается на сайте министерства финансов Украины.

Решение Совета директоров МВФ об одобрении новой 18-ти месячной программы stand-by и о выделении первого транша по программе в размере 2,1 миллиарда долларов было принято во вторник. Наличие такой программы предоставило возможность получить второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро.

"Письмо о намерениях и меморандум об экономической и финансовой политике, одобренные Советом директоров Международного валютного фонда 9 июня 2020 года, содержит мероприятия и условия, которые реализовало и планирует реализовать и соблюдать правительство Украины и Национальный банк Украины в течение периода действия программы в 2020-2021 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей по программе", — говорится в сообщении минфина.

Министерство отмечает, что выполнение положений меморандума позволит до конца действия программы получить остальные средства от МВФ (2,9 миллиарда долларов), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Программа stand-by сосредоточена на ключевой задаче — поддержка макроэкономической и финансовой стабильности и охватывать, среди прочего такие сферы как: фискальная политика; монетарная политика; политика финансового сектора; энергетическая политика и антикоррупционная политика.

Ранее Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до 1 миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью. По ее мнению, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.