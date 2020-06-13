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МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины с "Caa1" до "B3", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу – стабильный.

"Moody`s сегодня повысило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетных необеспеченных долговых обязательств правительства Украины с "Caa1" до "B3", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным фактором повышения рейтинга до "B3" стало "смягчение вызовов Украины с привлечением займов в краткосрочной перспективе и гарантии, связанные с недавним ослаблением ее уязвимости перед внешними факторами благодаря объявленной новой программе финансирования со стороны МВФ".

Кроме того, по данным агентства, на повышение рейтинга повлияли ожидания Moody's, что новая программа МВФ поможет закрепить связанный с реформами прогресс, достигнутый в последние годы.

Агентство несколько лет подряд снижало рейтинг Украины и в сентябре 2013 года лишило ее рейтинга "В3". Самая низкая отметка — "Ca" — была присвоена Украине в марте 2015 года, а в ноябре пошло повышение рейтинга, нынешнее — четвертое подряд.