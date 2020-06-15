КРАСНОДАР, 15 июн — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания по развитию станкоинструментальной промышленности попросил руководителей корпораций скорректировать свою закупочную политику.

Он напомнил, что правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму поправки в законы "О контрактной системе" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", предусматривающие введение квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями продукции российского производства.

"Правительство сейчас делает особый акцент на регуляторное стимулирование спроса на российскую промышленную продукцию…, используя при этом и ограничения на импортную продукцию. Мы направили на прошлой неделе законопроект о квотировании закупок в рамках 44-го и 223-го федеральных законов. Хочу попросить руководителей корпораций скорректировать свою закупочную политику. Защитные механизмы будут эффективны только при соответствии отечественной продукции иностранным аналогам", — отметил Мантуров в ходе совещания.

"Мы должны соблюдать разумную политику, при которой, когда будет качественный российский продукт, тогда будут соответствующие ограничения и запреты", — добавил министр.

Как сообщали ранее РИА Новости в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, поправки, предусматривающие введение квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями продукции российского производства, будут распространены не на всю продукцию, а только на конкурентоспособную по характеристикам.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее отмечал необходимость менять практику госзакупок у иностранных поставщиков, приоритет, по его словам, должен быть у российских производителей.

Согласно внесенным в Госдуму законопроектам, кабмин будет определять минимальную долю закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров (работ, услуг), произведенных в ЕАЭС. Аналогичное право правительству предоставляется и в отношении закупок госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и некоторых других юрлиц. При этом перечни таких товаров (работ, услуг) также утвердит кабмин.