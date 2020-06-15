МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ в третьем квартале актуализирует рекомендации по нормам потребления продуктов, отвечающим требованиям здорового образа жизни, говорится в документе на сайте кабмина.

Правительство приняло и опубликовало в понедельник план мероприятий по реализации новой Доктрины продовольственной безопасности РФ, которую президент утвердил в январе.

"Актуализация рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового образа жизни. Срок исполнения — III квартал 2020 года", — говорится в документе.

Ответственными исполнителями назначены Минздрав, Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Российская академия наук.