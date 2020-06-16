МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Каждый десятый россиянин в настоящее время имеет дополнительные к зарплате источники дохода, следует из исследования банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование было проведено банком "Открытие" 13-15 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Только у 10% россиян (и лишь у 7% жителей Московского региона) уже есть дополнительные источники дохода", — сказано в исследовании.

Отмечается, что три четверти респондентов намерены найти себе дополнительный источник дохода и подработку после снятия в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Остальные 15% не планируют искать подработку.

Банк также спрашивал респондентов об отношении к безусловному базовому доходу. Около трех четвертей одобряют его введение, считая, что это может помочь решить проблему бедности (43%), даст больше свободы в выборе профессии (37%), уменьшит проблему экономического неравенства (34%) и снизит уровень преступности (34%). Половина опрошенных считает, что сумма безусловного дохода в России должна составлять 10-30 тысячам рублей.

При этом 13% респондентов заявили, что базовый безусловный доход не нужен, поскольку это приведет к большим расходам государства (26%), является демотивацией к работе (26%) и приведет к притоку мигрантов (19%).