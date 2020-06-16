МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В отношении сотрудников "Норникеля" завели еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК РФ.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Механобринжиниринг" по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды)", — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, с июня 2017 года по июль 2019 года неустановленные сотрудники заполярного филиала "Норильского никеля" и АО "Механобринжиниринг", ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, из-за чего неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника "Октябрьский".

Таким образом, окружающей среде был причинен вред на сумму более 154 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению.