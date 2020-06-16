МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Минфин России 17 июня на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги трех выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, на безлимитных аукционах предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Кроме того, министерство предложит ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,87 миллиарда рублей.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.