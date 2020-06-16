МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект о согласовании с правительственной комиссией по импортозамещению закупок высокотехнологичной продукции, осуществляемых при реализации инвестпроектов с господдержкой, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) обязывает госкорпорации, госкомпании и компании с госучастием согласовывать с правительственной комиссией по импортозамещению закупки продукции машиностроения при реализации инвестиционных проектов с господдержкой, стоимость которых превышает 10 миллиардов рублей.

Законопроект вводит аналогичную обязанность для них и при закупках высокотехнологичной продукции, при этом правительство РФ должно будет определять перечни высокотехнологичной продукции и цену, при превышении которой такие заказчики не могут заключать договоры без согласования с правкомиссией по импортозамещению.

Разработчики обращают внимание, что в настоящее время 223-ФЗ и принятые в его развитие подзаконные акты содержат "легальные лазейки" для недобросовестных заказчиков при закупке любой иностранной продукции.

Например, заказчики могут включать в технические задания редкие или избыточные характеристики иностранной продукции, при которых возможна поставка только иностранных высокотехнологичных товаров. Заказчики также могут указывать в извещении и документации о закупке любую информацию, в том числе дополнительные характеристики товара, работы, услуги, которые не производятся отечественными организациями.

"Указанная негативная практика может приводить к существенному экономическому ущербу как для государства в виде недополученных налогов в бюджетную систему, срыву исполнения национальных проектов (государственных программ), так и для российских производителей товаров, в том числе которые не могут обеспечить загрузку своих производств", — считают разработчики.