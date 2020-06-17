МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Вероятность нового финансового кризиса в одной или нескольких зарубежных странах в 2021 году будет выше, чем в этом, Россия должна быть готова к внешним шокам и возможному снижению спроса на экспортные товары, говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в журнале "Россия в глобальной политике".

"Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт. Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020-м. К этому мы также должны быть готовы", — заявил Медведев.

Он также подчеркнул важность антикризисного плана восстановления экономики. "Сейчас главное – его реализация с возможными коррективами по ходу исполнения. Необходима развернутая поддержка граждан и компаний, которая позволит избежать резкого сокращения совокупного спроса и предложения, предотвратить рост бедности", — отметил зампред Совбеза.

Фактор пандемии затрудняет прогнозирование любых экономических процессов, указал Медведев, но тем не менее перечислил некоторые принципы социально-экономической политики на первом этапе открытия экономики. В первую очередь, по его мнению, это постепенное снятие всех ограничений, ориентиром для чего являются готовность и оснащенность медицины для борьбы с пандемией. Во-вторых, это поддержка людей, которая, в том числе, должна касаться наемных работников и индивидуальных предпринимателей. "Отсюда вытекает и необходимость реформы трудового законодательства, включая институт удаленной занятости", — добавил он.

Далее идет работа, направленная на стимулирование предложения, – посредством, прежде всего, снижения издержек, которые испытывают компании в связи с ведением бизнеса. При этом малому предпринимательству, возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки в момент снятия карантина, полагает Медведев.

"В-четвертых, дальнейшее упорядочение контрольно-надзорной деятельности. В-пятых, максимально возможное в текущей ситуации сохранение бюджетных обязательств, включая инвестиционные", подытожил Медведев.

ПАДЕНИЕ МИРОВОГО ВВП

Мировую экономику ждет беспрецедентное падение ВВП из-за пандемии коронавируса, которое будет максимальным со времен Второй мировой войны, заявил своей статье зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в журнале "Россия в глобальной политике".

"По данным Международного валютного фонда, в 2020 году из-за кризиса мировую экономику ждет спад до 3% по отношению к 2019 году. Это максимальная величина падения мирового ВВП со времен Второй мировой войны. Для сравнения: во время последнего глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов максимальное годовое падение составляло всего лишь 0,1%", — пишет Медведев.

Он уточняет, что "пандемия COVID-19 создала беспрецедентные проблемы и для мировой экономики. Нет ни одной страны, которая не ощутила бы на себе последствий коронавируса. Некоторые государства уже объявляют дефолты по своим обязательствам, банкротятся крупные транснациональные компании".

"Принципиальной особенностью нашего времени стало то, что экономическая логика оказалась подчинена медицинской. А выбор экономической политики стал, по сути, выбором между экономическим ростом и сохранением жизни людей, что определяется традициями и уровнем доверия в каждом обществе. Однако длительная экономическая деградация также чревата человеческими жертвами", — считает зампредседателя Совбеза.

По мнению Медведева, с точки зрения задач, стоящих перед экономикой, "как минимум в краткосрочной перспективе ВВП перестанет быть критически значимым критерием для оценки динамики развития".

"Причем проблема заключается не столько в масштабе спада, сколько в его продолжительности. При глубоком, но недолгом спаде естественен отскок с последующим ростом, которому могут даже не требоваться инвестиции. Наиболее опасен именно длительный застой, провоцирующий разрушение инфраструктуры и деградацию всех уровней жизни человека", — заключает он.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Россия работает над развитием национальной системы кибербезопасности и призывает мировое сообщество к более тесному сотрудничеству для обеспечения глобальной безопасности в цифровом мире, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Банковские трояны и вирусы для гаджетов стали фаворитами хакеров в мае

В своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике", Медведев отметил, что в период пандемии торговля не менее активно переходила в цифровую сферу.

"Речь идет как о бытовых покупках через интернет-магазины, так и о масштабных сделках, заключаемых в цифровой форме с использованием соответствующих способов оплаты. Объем такой торговли измеряется сотнями миллиардов долларов и будет расти независимо от траектории развития инфекции. Это уже необратимый процесс. Но оборот станет набирать и киберпреступность, создавая все новые мошеннические схемы, на которые правоохранительным структурам придется очень быстро реагировать. Причем в силу трансграничного характера сделок потребуются новые формы сотрудничества правоохранителей разных стран и самые современные технологические средства выявления и фиксации преступлений", — написал Медведев.

"Мы в России активно работаем над развитием национальной системы кибербезопасности, в том числе по линии Совбеза и силовых структур. И призываем мировое сообщество к более тесному сотрудничеству для обеспечения глобальной безопасности в цифровом мире. Нам всем совместно пора принять новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в цифровом пространстве. Такая работа уже ведется, но ее следует ускорить", — добавил он.

СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

России в условиях, когда другие страны вводят торговые ограничения, целесообразно придерживаться принципов свободной торговли с учётом требований по защите безопасности и национальных интересов, говорится в статье зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в журнале "Россия в глобальной политике".

"Хотя введение различными странами мира ограничительных мер в торговле товарами и услугами подорвало функционирование международной торговой системы и цепочек добавленной стоимости, в соответствии с договорённостями G20 и АТЭС, рекомендациями Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ограничительные торговые меры, принимаемые в целях борьбы с последствиями пандемии, должны быть адекватными и носить временный характер", — полагает Медведев.

По его словам, пандемия также оказала воздействие на формирование торговых соглашений: реализация соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли отложена, временно приостановлены переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и Великобританией, под угрозой выполнение первой фазы торговой сделки между США и Китаем.

"России в таких условиях целесообразно придерживаться принципов свободной торговли, безусловно, с учётом объективных требований по защите безопасности жизни и здоровья, обеспечения наших национальных интересов. Стимулировать развитие цифровой торговли при условии обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных", — уверен Медведев.

Зампред Совбеза РФ считает, что на пространстве ЕАЭС современные вызовы будут способствовать организации сотрудничества в области здравоохранения и выработке механизма совместного реагирования на эпидемиологические вызовы в условиях единого мобильного рынка труда. "Самое время активно развивать дистанционное взаимодействие между медицинскими учреждениями России и стран-партнёров по ЕАЭС. Расширять присутствие российского образования в странах ЕАЭС путём подключения их вузов к дистанционным программам или отдельным мероприятиям российских учебных заведений", — считает он.