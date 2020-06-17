МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по окончательной оценке, замедлилась до 0,1% с уровня апреля в 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Годом ранее, в мае 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,2%.

Годовая инфляция в Евросоюзе в мае замедлилась до 0,6% с 0,7% месяцем ранее. Годом ранее показатель находился на уровне 1,6%.

Самая сильная годовая дефляция в отчетном месяце была зафиксирована в Эстонии (-1,8%), Люксембурге (-1,6%), на Кипре и в Словении (по —1,4%). Самый высокий индикатор годовой инфляции продемонстрировали Польша (3,4%), Чехия (3,1%) и Венгрия (2,2%).