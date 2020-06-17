МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 9 по 15 июня ускорилась до 0,1% после нулевой со 2 по 8 июня, с начала года потребительские цены выросли на 2,5%, сообщает Росстат.

"За период с 9 по 15 июня 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июня – 100,1%, с начала года – 102,5%", — говорится в сообщении.

До этого, на неделе со 2 по 8 июня, Росстат фиксировал нулевую инфляцию.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,2%, на дизтопливо — на 0,1%.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в июне на уровне 0,1-0,2%, годовая, как предполагается, составит 3-3,2%. Банк России ожидает годовую инфляцию в России в июне на уровне 3,2-3,4%.

Рост цен на гречку в России за неделю с 9 по 15 июня продолжил замедляться, составив 0,4%, однако еще более ускорился темп повышения цен на картофель, следует из сообщения Росстата.

"За период с 9 по 15 июня 2020 года среди продовольственных товаров выросли цены: на крупу гречневую — на 0,4%, консервы мясные, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный и чай черный — на 0,3%, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, муку пшеничную, хлеб ржаной, макаронные изделия и печенье — на 0,2%", — говорится в сообщении.

Цены на сахар за неделю не изменились. За предыдущую неделю, с 2 по 8 июня, рост цен на гречку составил 0,9%, рис тогда подорожал на 0,5%, а сахар — подешевел на 0,2%,

В свою очередь с 9 по 15 июня цены на куриные яйца снизились на 1,6%, мороженую рыбу и стерилизованное молоко — на 0,2%, мясные и овощные консервы для детского питания, пшено и пастеризованное молоко — на 0,1%.

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на картофель — 4,8%, яблоки — 2,7%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,5%, огурцы — на 4,1%, лук репчатый — на 2,8%, капуста белокочанная — на 2,6%", — добавляет Росстат. Морковь подорожала на 0,5%.Для сравнения: за предыдущий период лук подешевел на 2,8%, огурцы — на 4,5%, помидоры — на 6,5%, капуста — на 0,3%. Картофель тогда подорожал на 4,5%, морковь — на 1,2%, яблоки — на 2,8%.