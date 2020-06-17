МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ в мае имелась менее чем перед 1% работников обследуемых организаций, на 1 июня 2020 года показатель составил 2,416 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Как отмечает ведомство, темпы изменения суммарной задолженности по зарплате по состоянию на 1 июня 2020 года по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались из-за неполной сопоставимости данных. Росстат поясняет, что в апреле и мае ряд организаций в стране полностью или частично прекратили работу.

Так, по сведениям, представленным организациями, на 1 июня задолженность по зарплате составила 2,416 миллиарда рублей. Годом ранее Росстат сообщал, что показатель составлял 2,949 миллиарда рублей.

По данным Росстата, опубликованным в конце мая, суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 мая 2020 года составляла 2,209 миллиарда рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня 2020 года на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 981,4 миллиона рублей (40,6%), в 2019 году – 613,8 миллиона рублей (25,4%), в 2018 году и ранее – 820,7 миллиона рублей (34%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 42%; добыча полезных ископаемых — 15%; строительство — 11%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт — по 8%.