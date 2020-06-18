МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что Владимиру Путину представят доработанный план поддержки экономики страны в установленные сроки.

В документе дата исполнения плана — 19 июня, пятница.

"Ну там срок стоит 19-е, если я не ошибаюсь, в поручении президента. Доработанный план будет представлен в установленные сроки. И потом президенту потребуется какое-то время на ознакомление с этим планом", — отметил Песков на вопрос о том, представило ли российское правительство Путину план развития экономики.

Песков добавил, что на сегодня у Путина запланированы несколько встреч, публичным будет доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина.

"Президент сегодня продолжает в Кремле работать, у него несколько встреч. Из них (одна) будет публичной — выслушает очередной доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина", — рассказал он.