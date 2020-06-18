МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 июня увеличились на 1% и составили 570,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на 12 июня составили 570,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,6 миллиарда долларов, или на 1,0%, в результате положительной переоценки, которая была частично нивелирована продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.