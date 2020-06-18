МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Минфин России уточнил результаты состоявшегося в среду, 17 июня, аукциона по размещению инфляционных облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года в связи с неисполнением заявки одним из участников торгов, говорится в сообщении министерства.

По сообщению Минфина, заявку, поданную на аукционе на сумму 91,7 миллиона рублей по номинальной стоимости, не исполнил Промтрансбанк.

Изначально итоговый объем размещения ОФЗ 52002 был равен установленному лимиту — 10,87 миллиарда рублей. Теперь же, согласно уточненным результатам Минфина, объем размещения составил 10,778 миллиарда рублей. При этом средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены заявки, не изменилась.

"К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворенным Минфином России заявкам, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами клиринга небанковской кредитной организации — центрального контрагента "Национальный клиринговый центр", — также говорится в сообщении.