МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Количество тяжких преступлений, совершенных подростками в России, за последние 10 лет сократилось с 56 тысяч до 16,8 тысячи, говорится в данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Такое снижение связано не только с улучшением экономической ситуации, но и с развитием интернет-технологий и ужесточением норм продажи алкоголя, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Андрей Моисеев.

По данным статистики, в 2009 году за убийства было вынесено 679 приговоров преступникам в возрасте от 14 до 17 лет, а в 2019 – уже 131. Такое же более чем пятикратное снижение и по статье "изнасилование" — с 565 приговоров до 100. За кражи в 2009 году было приговорено почти 25 тысяч подростков, а в 2019 году — 8,3 тысячи.

"Конечно, на этом сказалась и большая увлеченность образованием, и повышение уровня качества жизни. На мой взгляд, это ещё связано и с так называемой цифровизацией общества. Когда везде стоят камеры, инструменты слежения, преступление совершить банально сложнее", — объяснил Моисеев.

Кроме того, по его мнению, активное использование интернета даже бытовые конфликты переводит в плоскость "треш-тока", что не всегда заканчивается драками. "В настоящее время алкоголь подростку купить тоже непросто. И совокупность этих факторов приводит к снижению преступности", — заметил юрист.

В свою очередь, профессор, руководитель Центра по научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и органами государственной власти ИЭА РАН Владимир Зорин полагает, что в основе этой хорошей тенденции лежит отношение государства и семьи к проблемам молодёжи.

"Молодёжные форумы и лагеря не проходят бесследно, а выделяемые на них средства работают на будущее. Родители научились равноправным отношениям со своими чадами, интересуются их миром, учатся понимать язык и символы молодёжной тусовки. И ещё, мы стали понимать, что без молодёжи не может быть молодёжной политики. Она не объект, а субъект политики и желательно равноправный. И, наконец, в стране появилась программа патриотического воспитания", — заключил Зорин.