МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в мае поднялись на 0,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Япония и Вьетнам частично снимают ограничения на поездки

В месячном выражении потребительские цены в стране не изменились.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в мае снизились на 0,2% в годовом выражении, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0,1%. В месячном выражении базовые потребительские цены в мае также не изменились.