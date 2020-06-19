МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния, в него вошли, в частности, строительство ледоколов, реконструкция участков трасс "Каспий" и "Новороссийск – Керчь", сообщается на сайте кабмина.

"Перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ, дополнен 15 новыми позициями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В перечень также вошли строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) "Утренний", возведение многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, проект "Сибирского кольцевого источника фотонов".

"В то же время из перечня исключены футбольные стадионы и некоторые автомобильные дороги. Это связано с тем, что объекты уже ввели в эксплуатацию", — отмечается в сообщении кабмина.