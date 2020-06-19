МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Доработанный проект общенационального плана восстановления экономики РФ направлен президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. "Также план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны", — говорится в сообщении.

В частности, в документе учтены мероприятия по законодательному закреплению получения услуг на основе цифрового профиля гражданина, развитию рынка длинных денег, стимулированию субъектов РФ на применение инвестиционного налогового вычета, оптимизации закупочных процедур. Также в план восстановления экономики вошли мероприятия, направленные на закрепление новых форм занятости, обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций, а также на модернизацию инфекционной службы.

Председатель "Деловой России" Алексей Репик, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что в плане отражено "многое из того, что бизнес считает критически важным".

Премьер-министр Михаил Мишустин в начале июня представил главе государства план восстановления экономики. После совещания глава государства поручил доработать его. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что конкретных сроков представления президенту России Владимиру Путину доработанного плана поддержки экономики пока нет, но это будет в обозримом будущем.