МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум, следует из пресс-релиза регулятора.

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Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции в этом году и в первой половине 2021 года будет во многом формироваться под влиянием произошедшего в II квартале глубокого падения внутреннего и внешнего спроса. Дезинфляционное влияние слабого спроса усилилось, что связано с текущими и отложенными экономическими эффектами ограничений. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились после краткосрочного роста в марте—апреле.

Влияние на цены произошедшего в марте ослабления рубля и временного повышенного спроса на отдельные группы товаров исчерпано. По предварительным данным на 15 июня, годовая инфляция составила около 3,1%. В ближайшие месяцы динамику потребительских цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, наблюдавшееся в мае — начале июня на фоне стабилизации мировых финансовых рынков и роста цен на нефть. Текущая месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижаться. В то же время показатель годовой инфляции будет увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года.

В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%.

Денежно-кредитные условия, после некоторого ужесточения в марте—апреле, несколько смягчились в мае—июне. Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций опустились ниже уровней начала текущего года, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Страновая премия за риск уменьшилась во многом под влиянием улучшения ситуации на глобальных финансовых и товарных рынках. Снизились процентные ставки по депозитам и ипотечным жилищным кредитам. Вместе с тем возросшие кредитные риски в реальном секторе оказывают повышательное давление на процентные ставки, а также приводят к ужесточению неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка в дальнейшем. Это наряду с мерами Правительства, а также другими мерами Банка России поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики.

Экономическая активность. Часть принятых ограничительных мер продолжает действовать. Наряду с существенным падением внешнего спроса это оказывает более длительное негативное влияние на экономическую активность, чем Банк России предполагал в апреле. Произошло существенное снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла безработица, и снизились доходы, значительно сократился оборот розничной торговли. Поэтапное снятие ограничительных мер в мае—июне способствует постепенному восстановлению секторов, ориентированных на потребление. Вместе с тем опросы по-прежнему отражают сохранение осторожных настроений бизнеса.

Сокращение ВВП в II квартале может быть более существенным, чем ожидалось. В то же время поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры Правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. В этих условиях ВВП снизится на 4–6% в 2020 году. В 2021–2022 годах продолжится восстановительный рост российской экономики.

Инфляционные риски. Дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, масштабов возможных мер борьбы с ней и их влияния на экономическую активность, а также скорости восстановления мировой и российской экономики в результате смягчения ограничительных мер.

Краткосрочные проинфляционные риски, связанные с возможным значительным переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля, а также с эпизодами повышенного спроса на отдельные группы товаров, исчерпаны. Однако нарушение логистических цепочек в условиях введенных ограничений, а также дополнительные издержки, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса, могут оказывать некоторое повышательное влияние на цены. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях.

На среднесрочную динамику инфляции будут значимо влиять параметры бюджетной политики, в частности масштаб и эффективность мер, принимаемых Правительством для смягчения последствий пандемии коронавируса и преодоления структурных ограничений, а также скорость бюджетной консолидации в 2021–2022 годах.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2020 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13:30 по московскому времени.

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