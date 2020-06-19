МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Полное возвращение ВВП РФ до уровней 2019 года произойдет только в первом полугодии 2022 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдет только в первой половине 2022 года", — сказала Набиуллина.

По ее словам, согласно оперативным индикаторам сейчас видны признаки частичного восстановления экономической активности. "Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов, но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки", — сказала глава регулятора.

"Оценить влияние на потенциал сразу сложно, многое будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, ситуации с пандемией, снятием ограничений, от настроений и ожиданий бизнеса", — сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ РФ видит признаки частичного восстановления экономической активности, но потребуется время на восстановление производственных цепочек.

"По оперативным индикаторам сейчас мы видим признаки частичного восстановления экономической активности. Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов, но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки", — сказала она.

"За прошедший период могли измениться инвестиционные и производственные планы бизнеса, потребительские предпочтения. Возможно, что сейчас население будет более осторожно относиться к расходам, предпочтет экономить, откладывать крупные или необязательные покупки", — добавила Набиуллина.