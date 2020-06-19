МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ не закладывает в прогноз повышение ставки НДФЛ для состоятельных людей и не участвует в обсуждении этого вопроса, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается бюджетной политики и разных решений по доходам, это тот фактор, который влияет на денежно-кредитную политику, на наши решения. Но изменение ставки НДФЛ мы пока не закладывали в прогноз, и мы не принимаем участия в обсуждении этого вопроса", — сказала глава ЦБ.

Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%. Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. В законопроекте предлагаются следующие ставки НДФЛ: для граждан с доходами до 24 миллионов рублей в год – 13%; с доходами свыше 24 миллионов рублей, но не более 100 миллионов рублей – 15%; с доходами свыше 100 миллионов рублей, но не более 250 миллионов рублей – 17%; с доходами свыше 250 миллионов рублей – 18%.

В среду журнал Forbes писал, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ. Среди возможных вариантов – повышение с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей, и отмена этого налога для россиян с низким уровнем дохода. В пресс-службе правительства РИА Новости сказали, что такая идея в кабмине не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что эта мера обсуждается на экспертном уровне, но окончательных решений пока нет.