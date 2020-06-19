МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ планирует переформатировать национальный проект по производительности труда с учетом применения цифровых технологий, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

"К сожалению, у нас до сих пор систематического распространения цифровизации именно в промышленности в нашей стране просто не было. Мы буквально вчера эту тему обсуждали, и мы хотим переформатировать нацпроект "Повышение производительности труда" именно в том, чтобы сделать его центром распространения этих механизмов, именно здесь основные возможности повышения производительности труда", — сказал Белоусов в ходе встречи президента РФ с председателями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями COVID-19.

По словам Белоусова, промышленность в среднем в России за апрель-май снизилась на 8%, при этом производство инвестиционных товаров упало почти на 16%, товаров длительного пользования — в два раза. При этом в этих секторах есть производства, где удалось снизить объемы выпуска в пределах 10-15%, в том числе среди системообразующих предприятий.

"Мы сейчас совершенно отчетливо видим, что это произошло там, где предприятия обладают потенциалом быстрой адаптации к изменениям условий производства. Что это означает? Это быстрая перестройка системы управления, и это комплексная, я хочу это подчеркнуть, цифровизация всех производственных процессов", — добавил первый вице-премьер.