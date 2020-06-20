МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Европейский бизнес не теряет желания работать с коллегами из России, несмотря на санкции – создавать совместные предприятия и выходить на рынок, то же можно сказать и о предпринимателях из России, заявил РИА Новости член генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Гебель.

В пятницу глава Евросовета Шарль Мишель сказал на пресс-конференции, что главы государств Евросоюза заслушали в ходе видеосаммита информацию от лидеров Германии и Франции по имплементации минских соглашений, и теперь ЕС может перейти к продлению экономических санкций против РФ. Сейчас санкции действуют до 31 июля, их продлевают на полгода.

"Политика политикой, а вот бизнес Европы не теряет желания работать с российскими компаниями, не теряет заинтересованность своего присутствия в России. Речь идёт и о совместных предприятиях, и о создании иностранных бизнес-структур на территории РФ. Многие европейские предприниматели смотрят в Россию и хотят работать с нашей страной. И мы, в свою очередь, активно стали выходить на европейский рынок, несмотря на санкции", — отметил Гебель.

Говоря о предпринимателях и их настроениях, он отметил исключительно позитивный настрой. "За отмену санкций выступает не только европейское бизнес-сообщество, но и отдельные политики агитируют против экономического эмбарго. Если обратиться к опыту Германии, то отдельные федеральные земли и федеральные объединения предпринимателей активно сотрудничают с российским бизнесом. Они активно выступают за отмену санкций, либо находят совместные решения о том, как работать в условиях ограничений", — отмечает он.

По мнению Гебеля, сегодня бизнес, который был не связан с санкциями – "очень сильно активизировался по отношению к европейскому рынку". "Например, с введением санкций присутствие России на немецком рынке выпало из поля зрения. Но в 2019 году наш бизнес снова активизировался. Россия на сегодняшний день вошла в Германии в пятёрку лидеров иностранного бизнеса, который сотрудничает со страной. Речь идёт и об инвестициях, и о технологиях", — заметил собеседник агентства.

Среди "плюсов" санкций для российских производителей он отметил, что те, кто не попал под них, стали более активными, нашли пути на новые мировые рынки. Российский бизнес в целом смог адаптироваться к новым рынкам и расширить экспортные направления, ища те сектора экономики, которые позволят больше экспортировать, либо привлекать инвестиции, отметил Гебель. "Наша экономика научилась импортозамещать в условиях экономических ограничений, мы начали работать с новыми рынками и с Европой на новых условиях", — заключил он.