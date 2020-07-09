МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Объемы операций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на фондовом рынке Московской биржи в текущем году составляют около 2,2% от общих оборотов, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Таким образом, роль НПФ на фондовом рынке в указанном периоде была не столь значительной", — отметили в ЦБ.

НПФ выступали чистыми покупателями на рынке: объемы покупок ценных бумаг в ряде месяцев превышали объемы продаж более чем в полтора раза, говорится в обзоре. Основной объем операций по покупке ценных бумаг пришелся на май и июнь. НПФ преимущественно покупали корпоративные и биржевые облигации, также существенный объем операций пришелся на государственные облигации.

Большинство НПФ выступали чистыми покупателями как корпоративных, так и государственных облигаций. Часть НПФ осуществляли покупки корпоративных облигаций с одновременной продажей государственных.

"Несмотря на наличие экономических стимулов для покупок акций в марте, НПФ не проводили указанных операций в существенных объемах. Это может объясняться консервативной стратегией инвестирования фондов. Таким образом, на текущий момент, в отличие от рынка корпоративных облигаций, на рынке акций не наблюдается выполнения НПФ стабилизирующей роли. Вместе с тем стоит отметить, что НПФ все-таки осуществляли указанные операции в ограниченном объеме – покупку акций "на дне" и продажу после отскока рынка", — сообщил ЦБ в обзоре.