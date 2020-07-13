Дефицит бюджета США в июне составил $864 млрд - минфин
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МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в июне составил 864,074 миллиарда долларов после дефицита в 398,754 миллиарда в мае, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 863 миллиарда долларов.
Годом ранее в июне в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 8,477 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в июне выросли почти в 3 раза в годовом выражении и составили 1,104 триллиона долларов, доходы сократились на 27,9% — до 240,829 миллиарда долларов. Министерство финансов США отметило, что более половины расходов составили расходы на поддержку малого бизнеса, в частности на программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program — РРР).
https://1prime.ru/state_regulation/20200713/831766257.html