ПЕКИН, 16 июл /ПРАЙМ/. ВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 года снизился на 1,6% в годовом выражении под влиянием пандемии COVID-19, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.

"Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 триллиона юаней (около 6,5 триллионов долларов — ред.), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в распространенном докладе.

ВВП Китая по итогам первого квартала под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8%, впервые китайская экономика ушла в минус с 1992 года. Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.