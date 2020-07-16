МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Тенденция к снижению оптовых цен на топливо и росту маржинальности независимых АЗС наметилась в РФ в июле, это приведёт к стабилизации розничных цен, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Также в июле текущего года наметилась тенденция к снижению оптовых цен на моторные топлива и росту маржинальности независимых АЗС, что должно привести к стабилизации розничных цен ввиду снижения давления на независимую розницу и снятию социальной напряженности", — сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении министерства.