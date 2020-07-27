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МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. ОК "Русал" в первом полугодии 2020 года произвела 1,867 миллиона тонн, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.

Продажи первичного алюминия и сплавов при этом снизились на 4,4%, до 1,89 миллиона тонн, средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в отчетный период составила 1,756 тысячи долларов, уменьшившись на 10,4%. Доля продаж продукции с высоко добавленной стоимостью (ПДС) увеличилась до 42% с 34% годом ранее.

Объем производства глинозема в I полугодии вырос на 4,5%, до 4,022 миллиона тонн, добыча бокситов сократилась на 7,5%, до 7,469 миллиона тонн, нефелиновой руды — увеличилась на 5,1%, до 2,264 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки увеличился на 0,6%, до 49,1 тысячи тонн.

Во втором квартале 2020 года выпуск алюминия относительно предыдущего квартала снизился на 1,4%, до 927 тысяч тонн. Добыча бокситов выросла на 8,8%, до 3,892 миллиона тонн, нефелиновой руды — на 9%, до 1,181 миллиона тонн, производство глинозема снизилось на 4,5%, до 2,009 миллиона тонн, фольги и упаковки — сократилось на 3,6%, до 24,1 тысячи тонн. Реализация алюминия возросла на 6,8%, до 976 тысяч тонн при средней цене 1,654 тысячи долларов за тонну (снижение на 11,3%). Доля продаж ПДС снизилась до 37% с 42% кварталом ранее из-за пандемии COVID-19.

Как отметили в "Русале", в I полугодии мировой спрос на алюминий снизился в годовом исчислении на 6,6%, до 30,3 миллиона тонн, а на мировом рынке наблюдался профицит металла в объеме 1,8 миллиона тонн. В то же время в компании отметили, что в мае-июне мировая промышленность продолжила восстановление после разрушительного воздействия COVID-19, и хотя риск второй волны пандемии продолжает создавать неопределенность на рынке, большинство стран настроены в отношении второго полугодия более оптимистично.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении.