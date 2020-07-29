Добавлены подробности (после третьего абзаца).

МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже в третий раз сохранил базовую ставку после того как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

ФРС отметила, что развитие экономики США будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. "Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения будет оказывать серьезное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе и будет создавать серьезные риски для экономики в среднесрочной перспективе", — сообщил регулятор.

При этом Федрезерв отметил, что в последние месяцы экономическая активность и занятость начали восстанавливаться после резкого падения, хотя показатели пока находятся значительно ниже уровней, зафиксированных в начале года. По мнению регулятора, в целом финансовые условия в США улучшились, что является частичным отражением мер поддержки экономики.

Кроме того, ФРС вновь сообщила о своем намерении сохранять ставку в диапазоне 0-0,25% годовых до тех пор, пока регулятор не будет уверен в том, что экономика прошла через последние события и находится на пути достижения своих целей по занятости и стабильности цен.