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ВАШИНГТОН, 29 июл /ПРАЙМ/. Экономике США потребуется поддержка конгресса и Федеральной резервной системы (ФРС) на неопределённый срок, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

"Путь вперед будет также зависеть от политических действий, предпринимаемых на всех уровнях власти, с целью поддержки восстановления (экономики) на такое время, какое потребуется", — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

По его словам, до сих пор непонятно, насколько значительным и стабильным будет восстановление экономического роста — это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

"Полное восстановление экономики маловероятно, пока люди не будут уверены, что они могут безопасно заниматься широким кругом деятельности", — сказал Пауэлл.

"Мы намерены использовать весь спектр средств в нашем распоряжении, чтобы поддержать экономику", — уточнил глава ФРС.

Он подтвердил, что выступает за дальнейшую поддержку налогоплательщиков, но подчеркнул, что этим в первую очередь занимается конгресс. ФРС со своей стороны обеспечивает ликвидность рынков, установила рекордно низкую ставку и ввела масштабные программы кредитования бизнеса, вплоть до гарантий по корпоративному долгу.

США лидируют в мире по количеству случаев коронавируса (более 4,3 миллиона) и по количеству смертей (около 150 тысяч). Конгресс обсуждает новый пакет поддержки экономики объемом не менее 1 триллиона долларов вдобавок к уже потраченным на эти цели примерно 3 триллионам долларов.