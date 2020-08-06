МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Банк России предложил отменить репатриацию валютной выручки для несырьевых внешнеторговых контрактов с начала 2021 года, для всех — с 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Банк России ранее в четверг сообщил, что направил в правительство предложения о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в валюте и снятии ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.

"Предложения Банка России по либерализации предполагают отмену репатриации выручки для всех внешнеторговых контрактов с 2024 года, для несырьевых — с начала 2021 года", — сказано в сообщении.