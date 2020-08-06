МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ завершил отбор проектов на 2021 год по развитию сельских территорий, перечень работ, включенных в финансирование, будет определен в ноябре при формировании федерального бюджета, говорится в сообщении министерства.

"В общей сложности в отборе приняли участие 74 региона, представившие 894 проекта комплексного развития сельских территорий, из которых было отобрано 344 проекта из 61 субъекта Российской Федерации. Общая стоимость отобранных проектов составляет 44,9 миллиарда рублей, из них на средства федерального бюджета приходится 40,2 миллиарда рублей", — сообщается в пресс-релизе.

Мероприятия проектов предусматривают такие направления, как создание, строительство, реконструкция, модернизация и капремонт объектов социальной и культурной сферы: в этом списке — государственные или муниципальные образовательные и медицинские учреждения, физкультурно-спортивные и культурно-досуговые организации, а также учреждения соцобслуживания. В рамках представленных работ запланировано строительство объектов для размещения в них организаций народных художественных промыслов и объектов ремесленной деятельности, а также туризма, говорится в сообщении.

Отбор проектов проводился в рамках программы "Современный облик сельских территорий" в составе госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Итоговый перечень проектов, включенных в финансирование, будет определен в ноябре текущего года в рамках подготовки федерального закона о бюджете на 2021 год.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий.