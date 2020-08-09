МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале нормативной информации.

"Утвердить прилагаемую стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы", — говорится в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.