МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Экономическая активность в США выросла в большинстве регионов небольшими темпами, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.

"Экономическая активность выросла в большинстве регионов, но в целом рост был скромным, а активность оставалась значительно ниже уровней до пандемии COVID-19", — говорится в релизе.

ФРС сообщила, что промпроизводство выросло в большинстве регионов, а потребительские расходы продолжили увеличиваться благодаря росту продаж автомобилей и улучшению активности в сфере туризма и розничной торговли. Продажи жилой недвижимости оказались высокими, хотя цены продолжили расти, пишет регулятор. В банковском секторе спрос на ссуды увеличился за счет роста спроса на ипотечное кредитование. Ситуация в сельскохозяйственном секторе по-прежнему ухудшается из-за низких цен. Активность в сфере энергетики также оставалась на низком уровне.

Регулятор отметил улучшение ситуации на рынке труда, при этом наибольший рост занятости зафиксирован в сфере обрабатывающей промышленности. Определенные трудности в поиске сотрудников оказала неопределенность относительно начала учебного года. ФРС отметила, что зарплата оставалась во многих регионах неизменной и что некоторые компании вернули уровень зарплат на докризисный уровень.

Как отмечает ФРС, в некоторых регионах затраты на средства индивидуальной защиты остаются высокими, а цены на грузовые перевозки выросли с восстановлением спроса.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.