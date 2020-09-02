Экономическая активность немного выросла в большинстве регионов США - ФРС
МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Экономическая активность в США выросла в большинстве регионов небольшими темпами, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.
"Экономическая активность выросла в большинстве регионов, но в целом рост был скромным, а активность оставалась значительно ниже уровней до пандемии COVID-19", — говорится в релизе.
ФРС сообщила, что промпроизводство выросло в большинстве регионов, а потребительские расходы продолжили увеличиваться благодаря росту продаж автомобилей и улучшению активности в сфере туризма и розничной торговли. Продажи жилой недвижимости оказались высокими, хотя цены продолжили расти, пишет регулятор. В банковском секторе спрос на ссуды увеличился за счет роста спроса на ипотечное кредитование. Ситуация в сельскохозяйственном секторе по-прежнему ухудшается из-за низких цен. Активность в сфере энергетики также оставалась на низком уровне.
Регулятор отметил улучшение ситуации на рынке труда, при этом наибольший рост занятости зафиксирован в сфере обрабатывающей промышленности. Определенные трудности в поиске сотрудников оказала неопределенность относительно начала учебного года. ФРС отметила, что зарплата оставалась во многих регионах неизменной и что некоторые компании вернули уровень зарплат на докризисный уровень.
Как отмечает ФРС, в некоторых регионах затраты на средства индивидуальной защиты остаются высокими, а цены на грузовые перевозки выросли с восстановлением спроса.
"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
https://1prime.ru/state_regulation/20200902/831981925.html