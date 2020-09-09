Добавлены подробности (после второго абзаца).

МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Экспорт сжиженного природного газа США восстановится до уровня, предшествовавшего кризису с COVID-19, к ноябрю, говорится в ежемесячном докладе управления энергетической информации Минэнерго страны (EIA).

"EIA прогнозирует, что экспорт СПГ из США вернется к "доковидному" уровню к ноябрю 2020 года и в среднем в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года составит более 9 миллиардов кубических футов в день", — говорится в докладе управления.

Управление при этом уточняет, что экспорт американского СПГ уже начал восстанавливаться в августе, тогда как в июне-июле его объем был вдвое меньше уровня начала года. Так, показатель в августе вырос на 19% по сравнению с июлем, до 3,7 миллиарда кубических футов в сутки.

"Этот рост возник на фоне увеличения спотовых и форвардных цен на газ в Европе и Азии, упавших до рекордных минимумов в мае-июне из-за сокращения спроса в связи с ограничительными мерами по COVID-19", — поясняется в докладе.