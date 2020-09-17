МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Минфин РФ заложил в проект бюджет на 2021-2023 годы сокращение запланированного ранее госфинансирования нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе на 2021 год на 21,3%, до 97,5 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" запланированы в 2021 году в объеме 97,54 миллиарда рублей (-21,3% от запланированного), в 2022 году — почти 206 миллиардов рублей (-6,1% от запланированного), в 2023 году — почти 193 миллиарда рублей (-9,2% от запланированного)", — говорится в документе.

При этом наиболее капиталоемкий федеральный проект в рамках нацпроекта — "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", и именно его финансирование на будущий год, согласно документу, предлагается снизить наиболее значительно — на 26,8%, до 48,7 миллиарда рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения этого федерального проекта обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных на льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей ввиду снижения ключевой ставки Банка России, поясняет Минфин.

Второй по объему затрат федеральный проект — "Промышленный экспорт" — пострадает значительно меньше, следует из документа, и получит в будущем году лишь на 2,7% меньше денег, чем было запланировано, то есть 43,22 миллиарда рублей. Вместе с тем федеральный проект экспортной логистики Минфин предлагает сохранить в запланированных ранее рамках финансирования, на уровне 7,19 миллиарда рублей в 2021 году.