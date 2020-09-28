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МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Механизм квотирования экспорта зерна из России остается актуальным, несмотря на перспективы хорошего урожая зерновых культур в стране, Минсельхоз РФ планирует применять данную меру в дальнейшем, говорится в сообщении министерства в понедельник.

Минсельхоз указывает, что замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Новороссийск провела совещание по вопросу экспорта зерновых культур в сезоне 2020-2021 года (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года). В частности, участники совещания обсудили текущий ход уборочной и посевной кампании, а также перспективы экспорта во втором полугодии 2020 года.

"Оксана Лут отметила, что несмотря на перспективы хорошего урожая, механизм нетарифного квотирования экспорта зерна остается актуальным, и Минсельхоз планирует совершенствовать и применять данную меру в дальнейшем", — сообщает ведомство.

Правительство РФ с 1 апреля по 30 июня включительно вводило квоты на экспорт ряда зерновых культур из России. Объем квоты составлял 7 миллионов тонн. Ограничение распространялось на экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы в государства, которые не являются членами ЕАЭС. С 1 июля зерно из РФ можно вывозить без ограничений.

Министерство в понедельник также указывает, что урожай пшеницы в России в 2020 году, собранный к середине сентября, уже стал вторым по величине после рекорда, который был установлен в 2017 году, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит не менее 122,5 миллиона тонн, сбор пшеницы прогнозируется на уровне прошлого года. По данным Росстата, валовый сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн — это второй в постсоветской истории страны показатель после рекордного 2017 года. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн.