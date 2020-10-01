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МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Китай требует от российских экспортеров рыбной продукции гарантировать чистоту от коронавируса COVID-19 продукции и ее упаковки, говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

"Главное таможенное управление Китая ввело требования к экспортерам гарантировать недопущение наличия возбудителя коронавируса COVID-19 в продукции и на ее упаковке при поставках в страну. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников усматривает в таких действиях признаки необъявленной торговой войны", — говорится в сообщении. Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил об этом на совещании, организованном Россельхознадзором 30 сентября.

Замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, которого цитирует ВАРПЭ в своем релизе, сообщил, что за последние две-три недели от КНР было получено несколько официальных уведомлений о том, что на упаковке российской рыбопродукции были выявлены следы вируса.

"Нам известно, что китайская сторона для исследований проводит смывы с внутренней поверхности контейнеров, наружной и внутренней упаковки продукции. При этом на двух российских судах предварительная проверка вируса не обнаружила. Однако, когда продукция поступила на склад в Китае, два грузчика заразились коронавирусом. Китайские власти связали это с российской продукцией и попросили Россельхознадзор ввести ограничения в отношении компаний-поставщиков", — сказал Савенков.

Россельхознадзор считает, что проведение исследований предназначенной для экспорта продукции и упаковки в лабораториях ведомства на наличие следов коронавируса могло бы помочь защититься от претензий и дополнительных ограничений. В свою очередь глава ВАРПЭ отметил, что в случае приостановки и запрета экспорта российская рыбная отрасль понесет огромные убытки — он оценил потери в 50-60 миллионов долларов в ближайший месяц.

По мнению Зверева, китайский регулятор действует в "диалоге с коммерческими службами китайских предприятий". "Если с начала охотоморской путины Китай введет подобные ограничения, это парализует работу транспортного, добывающего флота и приведет к резкому падению цен. Действия китайского регулятора в отношении российской рыбопродукции мы квалифицируем как признаки необъявленный торговой войны", — заключил президент ВАРПЭ.

В пресс-службе Россельхознадзора, отвечая на вопрос РИА Новости, какие ограничения на данный момент введены со стороны Китая в отношении российских экспортеров после обнаружения следов коронавируса на рыбной продукции, сообщили, что речь идет о точечных ограничениях в адрес конкретных предприятий.

"Сейчас мы говорим о том, что необходимо принять превентивные меры для того, чтобы обеспечить выполнение требований со стороны Китая и избежать любых рисков, связанных с поставками российской продукции", — отметили в службе. Ведомство также указывает, что сейчас прорабатывается техническая возможность обеспечения исследований продукции и упаковки, предназначенной для экспорта в Китай, в лабораториях Россельхознадзора.