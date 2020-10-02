МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Все действующие члены наблюдательного совета Россельхозбанка (РСХБ) были избранны его единственным акционером в лице государства в новый состав, следует из материалов банка.

Так, в состав были переизбраны глава Минсельхоза РФ Николай Патрушев, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, советник председателя правления РСХБ Олег Богомолов, председатель правления банка Борис Листов, замминистра финансов РФ Андрей Иванов и спецпредставитель "Росатома" по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимир Стржалковский, а также экс-глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Кроме того, акционер банка принял решение выплатить вознаграждение членам набсовета — негосударственным служащим в общем размере установленном внутренними документами банка.

Россельхозбанк — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга РИА Новости, РСХБ на 1 августа занимал шестое место в российской банковской системе по размеру активов.